Vorrunde in Krumbach: Weitere vier Teams ziehen ins Futsal-Finale ein

Das Teilnehmerfeld für die Endrunde der Kreismeisterschaft im Hallenfußball ist komplett. In der Krumbacher Schulsporthalle setzten sich TSG Thannhausen, SpVgg Wiesenbach, TSV Burgau und SV Neuburg/Kammel durch. Am kommenden Freitag werden die beiden Gruppen für das Finalturnier in der Günzburger Rebayhalle am 28. Dezember ausgelost. Im Lostopf befinden sich dann auch SC Bubesheim, FC Günzburg, Türk Gencler Birligi Günzburg und SG Reisensburg-Leinheim. Diese vier Teams qualifizierten sich am 7. Dezember in Günzburg.

