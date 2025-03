Unermüdlich auf dem Platz : Mit 45 Jahren noch aktiver Fußballer

Mit seinen 45 Jahren ist Özgür Halavart einer der ältesten aktiven Fußballer im Landkreis Günzburg. Der erfahrene Spieler läuft aktuell für die zweite Mannschaft des TSV Ziemetshausen in der Kreisklasse West auf. Doch seine fußballerische Laufbahn begann bereits vor 27 Jahren ebendort, bevor er Stationen beim TSV Türk Krumbach, TSV Kleinbeuren, Ebershausen, Obergessertshausen, Bosporus Thannhausen und TSV Thannhausen durchlief. Nun ist er wieder zu seinen Wurzeln zurückgekehrt. Neben seiner Leidenschaft für den Fußball ist Halavart auch als Betreiber des „Ufo Döner Imbiss“ in Thannhausen bekannt.

Özgür Halavart kehrt nach Ziemetshausen zurück und bringt Erfahrung in die Kreisklasse West

Nach einer krankheitsbedingten Pause zu Beginn der Vorbereitung freut sich Halavart nun auf die Rückrunde. Seine fußballerisch beste Zeit hatte er mit 34 Jahren, als er zur TSG Thannhausen in die Landesliga wechselte. Trotz seines fortgeschrittenen Alters fühlt er sich weiterhin fit genug, um auf dem Platz zu stehen. Er betont, dass man mit zunehmendem Alter die nachlassende Laufleistung gut durch Erfahrung ausgleichen kann und hofft, seiner Mannschaft nach seiner Rückkehr wieder helfen zu können.

Im Laufe seiner Karriere hat Halavart viele Positionen gespielt. Aktuell sieht er sich altersbedingt in der Innenverteidigung am besten aufgehoben, auch wenn er sich immer am wohlsten auf der Sechs oder Zehn gefühlt hat. Die Mischung aus erfahrenen Spielern und jungen Nachwuchstalenten beim TSV Ziemetshausen II sieht er als große Chance für das Team. Sein Rat an die jüngeren Spieler: die Erfahrung der älteren Akteure annehmen und davon lernen.

Erfahrung trifft auf junge Talente in der Kreisklasse West

Die Hinrunde lief für den TSV Ziemetshausen II nicht optimal, vor allem aufgrund vieler Verletzungen. Halavart ist jedoch optimistisch, dass mit einer soliden Vorbereitung der Klassenerhalt gesichert werden kann. An einen Abstieg denkt er nicht: „Dafür sind wir ein zu gutes Team.“

Wie lange er selbst noch aktiv spielen wird, lässt er offen. Immer wieder nimmt er sich vor, nach dem Verschleiß eines weiteren Paares Fußballschuhe aufzuhören – nur um sich kurze Zeit später doch wieder neue zu kaufen und in eine weitere Saison zu starten. Sein Enthusiasmus für den Sport ist ungebrochen, und solange das so bleibt, wird er wohl weiterhin auf dem Platz stehen. (AZ, mit wolo)