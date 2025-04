Bezirksliga: Schwere Auswärtsaufgabe für Ziemetshausen beim heimstarken SVW

Am Freitagabend um 19 Uhr tritt der TSV Ziemetshausen beim SV Wörnitzstein-Berg an. Die Partie der Fußball-Bezirksliga wird im Staufer-Sportpark in Donauwörth ausgetragen. Die Gastgeber stehen aktuell auf dem vierten Tabellenplatz und haben weiterhin gute Chancen, bis zum Saisonende noch weiter nach vorne zu klettern. Der Aufstieg in die Landesliga ist das erklärte Ziel des Teams aus dem Donauwörther Stadtteil.

