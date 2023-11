Sportklettern

vor 8 Min.

An steiler Wand geht's in Krumbach ganz hoch hinaus

Plus Die DAV-Sektion in Krumbach bietet alles, was das Herz von Sportkletterern begehrt – und vier Jugendliche beweisen, dass das Konzept auch in der Spitze passt.

Von Julia Plail Artikel anhören Shape

Seit über 25 Jahren gibt es in Krumbach den Kletterturm, welcher durch seine felsähnliche Struktur mit vielen Leisten und Schuppen ein realistisches Trainingsterrain im Außenbereich bietet. Aber auch indoor kann seit 2016 in der neben dem Turm errichteten Kletterhalle, die zugleich als Vereinsheim dient, bei jedem Wetter und in jeder Jahreszeit gekraxelt werden. Bei einem Besuch merkt man deutlich, wie gut die Einrichtungen der Sektion Krumbach im Deutschen Alpenverein (DAV) angenommen werden – sowohl von Sportlern als auch von interessierten Zuschauern.

Verein zählt knapp 1400 Mitglieder

Das verdeutlichen die Zahlen. Knapp 1400 Mitglieder zählt der Verein aktuell, durch nachhaltig engagierte Nachwuchsarbeit kann er 70 Jugendliche vorweisen, die Jüngsten sind gerade mal vier Jahre alt. Beim Streifzug durch die Halle sagt Alexander Joas, Zweiter Vorsitzender der DAV-Sektion: „Das Kletterzentrum Krumbach genießt eine Monopolstellung im Landkreis, sodass beispielsweise die Günzburger Kletterer zu uns zum Trainieren kommen.“

