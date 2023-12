Krumbach

Stadt Krumbach verkauft Premium-Bauplätze für Einfamilienhäuser

Am Badweg in Krumbach soll ein neues Baugebiet ausgewiesen werden.

Plus Im Osten Krumbachs wird nahe der B300 das Wohnviertel mit idyllisch gelegenen Filet-Grundstücken erweitert. Was die Stadt dort konkret plant.

In Zeiten gestiegener Zinsen ist der Wohnungsmarkt zuletzt einmal mehr unter Druck geraten. Neben dem begrenzten Wohnraum ist bezahlbarer Baugrund rar, auch in Krumbach. Die Stadt bringt derzeit ein neues Baugebiet im Krumbacher Osten auf den Weg - in gut angebundener aber idyllischer Lage. Neun Einzelhäuser können einmal auf großen Grundstücken in der Nähe des jüdischen Friedhofs gebaut werden, doch für Normal-Verdiener dürfte ein Häuschen in dieser Traumlage nur eine Illusion bleiben, denn die relativ hohen Erschließungskosten, da Hanglage, werden voll auf den Kaufpreis der geräumigen Grundstücke umgelegt. Diese gehören momentan noch der Stadt Krumbach und sollen verkauft werden. "Es handelt sich um Filet-Grundstücke", erklärte Bürgermeister Hubert Fischer in der jüngsten Bauausschusssitzung des Stadtrats. Stadtbaumeister Tobias Handel spricht von "Premium-Bauplätzen".

Nördlich des Badwegs nahe B300 werden Bauplätze ausgewiesen

In seiner Septembersitzung hat der Stadtrat den Aufstellungsbeschluss für den Bebauungsplan "Krumbach Ost - Nördlich vom Badweg" gefasst, vorausgegangen war ein seit Längerem verfolgtes städtebauliches Konzept. Zwischenzeitlich liegt ein Vorentwurf vor. Um zeitnah einen Teil der im Konzept vorgesehenen Wohnbauplätze zur Verfügung zu stellen, wird in einem ersten Schritt der Bereich nördlich des Badwegs überplant. Da die Stadt Eigentümerin ist, kann eine Vermarktung zeitnah erfolgen. Bauzwang für die neuen Eigentümer, also die Frist, bis Baubeginn sein muss, soll zwei Jahre betragen. Ein Stadtratsmitglied sagte im Gespräch mit unserer Redaktion, dieser Zeitplan sei sportlich und er erwarte Rechtsstreitigkeiten auf die Stadt zukommen.

