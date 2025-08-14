Stadtradeln 2025: Einmal zum Mond und zweimal drum rum geradelt

Das Stadtradeln 2025 im Landkreis Günzburg und den Städten Burgau, Günzburg, Ichenhausen und Krumbach ist erfolgreich beendet. Insgesamt haben 1.835 Radlerinnen und Radler gemeinsam 400.576 Kilometer zurückgelegt und neue Rekorde aufgestellt. Trotz des Regenwetters hielten sie durch und verbesserten einige Bestmarken aus dem Vorjahr erneut, schreibt das Landratsamt in einer Pressemitteilung.

175 aktive Radler mehr als im Vorjahr haben mitgemacht, die Zahl der erradelten Kilometer ist mit 26 erneut größer als im Jahr zuvor. Auch bei der Zahl der aktiven Teams mit 128 verzeichnen die Veranstalter einen Rekord. Insgesamt 26.921 Fahrten wurden erfasst. Und die Teilnehmenden werden immer jünger: Das Durchschnittsalter betrug 40 Jahre, der Schnitt bisher lag bei 42.

Gemeinsam für Klimaschutz: Teams aus dem Landkreis Günzburg radeln 400.576 Kilometer.

Doch was bedeuten diese Zahlen? Das wird klar, wenn man sie ins Verhältnis setzt. Jede Teilnehmerin und jeder Teilnehmer fuhr im Schnitt knapp fünfmal pro Woche Fahrrad, viele auch häufiger, und nutzte das Fahrrad auch im Alltag intensiv. Insgesamt sind die Menschen im Landkreis Günzburg einmal zum Mond geradelt und haben ihn noch zweimal umrundet. Die Erde wurde fast zehnmal umrundet. Die in den gerade einmal drei Wochen theoretisch durch Radfahren vermiedenen CO₂-Emissionen von 66 Tonnen entsprechen fast genau den durchschnittlichen Jahresemissionen von sieben Bürgerinnen und Bürgern.

Ziel des Stadtradeln-Wettbewerbs ist immer, möglichst viele Bürgerinnen und Bürger auf das Rad zu bringen und gemeinsam Strecken und Kilometer zu sammeln. Zum einen ist die erradelte Distanz wieder beeindruckend. Hoch war in diesem Jahr aber auch die Zahl der einzelnen Fahrten. Diese zeigt, dass nicht nur einige wenige Radtouren unternommen wurden, sondern auch viele Alltagsfahrten mit dem Rad bewältigt wurden. Diese alltäglichen Touren sind die, die einen großen Faktor für den Klimaschutz und vor allem auch den Umweltschutz und der Lebensqualität vor Ort spielen können. Teams aus den verschiedensten Bereichen der Gesellschaft haben teilgenommen. Das zeigen die Top 10 bei den meisten Kilometern:

SG Reisensburg-Leinheim (43.065 Kilometer) Dominikus-Ringeisen-Werk Ursberg (32.827 Kilometer) Dossenberger Gymnasium Günzburg (17.292 Kilometer) Ringeisen-Gymnasium Ursberg (16.267 Kilometer) Stadl-Radler Billenhausen (14.915 Kilometer) Markgrafen-Realschule Burgau (12.833 Kilometer) SV Unterknöringen (11.315 Kilometer) TSV Radeln 2025 (9989 Kilometer) Scharpf Therapie & Training (9581 Kilometer) Klotz GmbH (8406 Kilometer)

Wer die gesamten Team-Ergebnisse einsehen möchte, kann das über die Stadtradeln-Unterseite des Landkreises tun. Dort gibt es eine ausführliche Auswertung unter www.stadtradeln.de/landkreis-guenzburg). Die Top- „Kilometerfresser“ im Landkreis Günzburg sind nach derzeitigem Stand Artur Vogele (2440 Kilometer, Team Amt für ländliche Entwicklung Schwaben), Jürgen Schnitzler (2203 Kilometer, Team Hochwang) und Josef Wagner (2147 Kilometer, Team Limbach Radler).

So erfolgreich sind die Schülerinnen und Schüler im Landkreis Günzburg geradelt

Im zeitgleich stattfindenden Unterwettbewerb „Schulradeln in Bayern“ sind Schülerinnen und Schüler fleißig für ihre Schulen in die Pedale getreten. Die Preisverleihung zum Schulradeln-Wettbewerb findet im Herbst statt, die Gewinnerschulen werden rechtzeitig eingeladen. In der Kategorie „meiste Kilometer absolut“ kam das Dossenberger-Gymnasium Günzburg mit 17.292 Kilometern auf den ersten Platz, das Ringeisen-Gymnasium Ursberg wurde mit 16.267 Kilometern zweiter, Platz drei ging an die Markgrafen-Realschule Burgau mit 12.833 Kilometern. In der Kategorie „meiste Teilnehmerinnen und Teilnehmer im Vergleich zur Schülerzahl“ gewann die Grund- und Mittelschule Wasserburg mit 24,7 Prozent „Teilnehmerquote“ vor der Markgrafen-Realschule Burgau (17,40 Prozent) und dem Ringeisen-Gymnasium Ursberg (15,5 Prozent).

In Günzburg sollten sich Teilnehmerinnen und Teilnehmer Dienstag, 16. September, im Kalender markieren: Hier findet um 16 Uhr am Marktplatzbrunnen die Prämierung des diesjährigen „Jubiläums“-Stadtradeln sowie die Übergabe der praktischen Aufmerksamkeit für alle aktiv Radelnden durch Oberbürgermeister Gerhard Jauernig statt. In Burgau werden die Preise am 24. September um 16 Uhr vor dem Rathaus verliehen. In der Stadt Krumbach ist es im Rahmen der Gesundheitswochen am 25. September um 16 Uhr auf dem Marktplatz so weit. (AZ)