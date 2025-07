Stadtrat muss entscheiden: Was wird aus der Spiel- und Stellplatzsatzung?

Wie viele Kommunen überarbeitet auch die Stadt Krumbach ihre Spielplatz- und Stellplatzsatzung, nachdem Ende vergangenen Jahres die Staatsregierung die Bayerische Bauordnung geändert hat. Künftig sollen die Kommunen selbst entscheiden, ob und in welcher Form eine Spielplatz- und Stellplatzsatzung jeweils gilt. Der Stichtag ist am 1. Oktober. Stellen Kommunen keine eigenen Satzungen auf, werden die bestehenden ersatzlos gestrichen. In der jüngsten Stadtratssitzung wurde ausgiebig diskutiert, welchen Weg Krumbach künftig gehen soll, eine Entscheidung steht jedoch noch aus.

