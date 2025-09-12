Baubeginn für Batteriespeicher in Balzhausen

Nur wenige Monate nach dem erfolgreichen Zuschlag im Pilotprojekt „Einspeisesteckdose“ haben die Bauarbeiten für den Batteriespeicher in Balzhausen offiziell begonnen. Mit dem offiziellen Spatenstich diese Woche ist das gemeinsame Projekt des Unternehmens Green Flexibility und der LEW Verteilnetz GmbH (LVN) gestartet.



Der Speicher mit einer Leistung von 40 Megawatt (MW) und einer Kapazität von 80 Megawattstunden (MWh) soll Unternehmensangaben zufolge bereits Anfang 2026 in Betrieb gehen. Rund 40 Millionen Euro investieren die Projektpartner in den Batteriespeicher. Die Besonderheit des Projekts liegt in der engen Zusammenarbeit zwischen Netzbetreiber und Speicherbetreiber, heißt es in einer Pressemitteilung. Im Rahmen der „Einspeisesteckdose“ soll der Batteriespeicher netzneutral betrieben werden: Das bedeutet, dass LVN in bestimmten Netzsituationen die Einspeiseleistung des Speichers vorübergehend reduzieren kann, um Engpässe im Stromnetz zu vermeiden.

„Mit dem Start der Bauarbeiten in Balzhausen zeigen wir, wie schnell innovative Konzepte in die Praxis umgesetzt werden können. Netzbetreiber und Speicherbetreiber arbeiten hier Hand in Hand – ein Modell mit Vorbildcharakter für den weiteren Ausbau von Batteriespeichern in Deutschland“, sagt Christoph Lienert, Co-Gründer und Geschäftsführer von Green Flexibility.

Icon vergrößern Spatenstich mit Projektmanager Klaus Nüssel, Barbara Plura und Christoph Lienert. Foto: green flexibility Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Spatenstich mit Projektmanager Klaus Nüssel, Barbara Plura und Christoph Lienert. Foto: green flexibility

Der Großspeicher in Balzhausen soll künftig Schwankungen in der Stromerzeugung ausgleichen: Er nimmt überschüssige Energie auf, wenn die Stromerzeugung hoch ist, und speist sie gezielt wieder ein, wenn die Nachfrage steigt. Damit stabilisiert die Anlage das Energiesystem, unterstützt die Integration von Fotovoltaik- und Windenergie und stärkt die Versorgungssicherheit, so das Unternehmen.

„Die Energiewende braucht Tempo – genau das zeigt unser Pilotprojekt ‚Einspeisesteckdose‘, welches in kürzester Zeit zusätzliche Netzanschlusskapazität geschaffen hat. Dass Green Flexibility als einer der Anschlussnehmer an der Einspeisesteckdose dieses Tempo mit uns mitgeht, unterstreicht unsere praxisnahe und lösungsorientierte Zusammenarbeit. Gleichzeitig machen wir deutlich, wie Netze, Erzeugungsanlagen und Speicher optimal zusammenwirken können und so einen wichtigen Beitrag zu einer sicheren und nachhaltigen Energieversorgung leisten“, ergänzt Barbara Plura, Assetmanagerin und technische Netzplanerin bei LEW Verteilnetz. Nach dem Spatenstich beginnt nun die Baustelleneinrichtung und die Errichtung der Infrastruktur für die Batteriecontainer. Die feierliche Inbetriebnahme der „Einspeisesteckdose“ ist nach Angaben des Unternehmens bereits am 20. Oktober geplant, bevor die vollständige Inbetriebnahme des Großspeichers Anfang 2026 folgen soll. (AZ)