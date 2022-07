Mindelzell II steigt in die Kreisliga A der Stockschützen auf

Beim Turnier in Kühbach setzen sich die Mindelzeller Stockschützen an die Spitze. Ein Detail adelt den Erfolg zusätzlich.

Bei der Kreismeisterschaft der Klasse B in Kühbach haben die Mindelzeller Stockschützen mit sechs Siegen , einem Unentschieden und einer Niederlage 13:3 Punkte und eine Stocknote von 2.294 erreicht. Das bedeutete den ersten Platz. Der Aufstieg in die Kreisliga A ist für die Mindelzeller der zweite Sprung nach oben in Folge.

Deiningen auf Platz zwei

Auf Platz zwei in Kühbach folgte die SpVgg Deiningen (12:4) und auf Platz drei der ESC Weißenhorn (10:6). (AZ)

