Störche auf Wohnungssuche: In Münsterhausen nisten zwei Paare in einem Baum

Ein beeindruckendes Naturschauspiel ist derzeit in Münsterhausen zu beobachten. Dort haben sich in diesem Frühjahr zwei Storchenpaare entschieden, ihre Horste in einem Baum am Mühlbach im Ortsbereich zu bauen. Dies ist eine ganz neue Entwicklung der Storchenpopulation in Günzburg.

Das Nisten in Bäumen war in früheren Zeiten ganz natürlich für den Weißstorch, da die Tiere ursprünglich Baumbrüter waren und sich erst im Laufe der Zeit Nistmöglichkeiten in den Ortschaften erschlossen haben. Die Untere Naturschutzbehörde zeigt sich überrascht und erfreut über diese Entwicklung. „Wir hoffen, dass sich die angespannte Wohnraumsituation der Störche in Koloniestandorten im Landkreis durch den Umstieg auf natürliche Nistmöglichkeiten zukünftig entspannen wird“, erklärt Stefanie Osterlehner, Fachkraft für Naturschutz.

Die beiden Horste befinden sich in einer mächtigen Pappel, welche optimale Bedingungen für eine Brut bietet. Die Knappheit an geeigneten Nistplätzen in Münsterhausen und die Konkurrenz um diese Standorte hat sicherlich dazu beigetragen, dass die beiden Storchenpaare auf diesen Baum ausgewichen sind. In Straßburg im Elsass und dort in sehr großer Anzahl, aber auch schon in Baden-Württemberg und im schwäbischen Ries gibt es bereits baumbrütende Weißstörche. Diese Entwicklung hat nun auch im Landkreis Günzburg begonnen und kann ggf. in den Koloniestandorten im Landkreis zukünftig dazu beitragen, um die dortige Situation zu entspannen.

Für Naturfreunde und Storchenliebhaber ist dies eine neue spannende Entwicklung, welche aktuell in unmittelbarer Nähe beobachtet werden kann. (AZ)