Auto fährt in Weidezaun zwischen Hausen und Ellzee

Ein Autofahrer kommt zwischen Hausen und Ellzee von der Straße ab und brettert in einen Weidezaun. Die Polizei sucht Zeugen.

Am Dienstag ist zwischen 13 und 16.45 Uhr ein Unbekannter mit seinem Fahrzeug auf dem Hausener Weg zwischen Hausen und Ellzee in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn abgekommen und dabei in einen Weidezaun gefahren. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher laut Polizei unerlaubt von der Unfallstelle. Am Zaun entstand ein Sachschaden von mehreren Hundert Euro. Zeugen, die Angaben zu dem Unfallverursacher machen können oder den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Günzburg unter der Telefonnummer 08221/919-0 in Verbindung zu setzen. (AZ)