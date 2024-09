Die Bauarbeiten am Kirchberg in Krumbach beginnen bald

In Krumbach am Kirchberg geht es langsam der Sanierung los: ab Mittwoch, 18. September, beginnen die Bauarbeiten an der Wasserleitung und am Kanal der Straße „Am Kirchberg“. In diesem ersten Bauabschnitt wird die Wasserleitung und der Kanal in der Straße „Am Kirchberg“ und im Badweg Richtung „Kupferdächle“ ausgetauscht, wie das Tiefbauamt mitteilt.

Der Fußweg im Badweg wird als Fahrweg zur Umleitungsstrecke am Kirchberg ausgebaut

Die Maßnahme beginnt mit einer Durchpressung der Wasserleitung durch die Augsburger Straße auf Höhe Lettenberg. Im Anschluss wird der Fußweg im Badweg als Fahrweg zur Umleitungsstrecke ausgebaut. Dies sei notwendig, da ansonsten im Zuge der Baumaßnahme eine Zufahrt zu den oberhalb liegenden Anwesen im Badweg, Munding Keller, Schützenheim und Kupferdächle nicht mehr gewährleistet werden könnte. Die eigentlich Baumaßnahme und somit der Sperrung der Straße „Am Kirchberg“ beginnt voraussichtlich ab Mittwoch, 30. Oktober. (AZ)