Streit in Krumbach eskaliert – Schüsse aus Schreckschusswaffe

Im Krumbacher Stadtteil ist am Freitag eine nächtliche Streitigkeit gegen 1.30 Uhr aus dem Ruder gelaufen. Mehrere Personen wurden verletzt, eine Waffe kam zum Einsatz. Bei der Auseinandersetzung zwischen mehreren Beteiligten wurden nach Polizeiangaben mehrere Personen leicht verletzt. Einer der Beteiligten zog eine Schreckschusswaffe und feuerte Schüsse in die Luft ab. Laut Polizei wollte er damit einen Angreifer abschrecken. Durch die lauten Schüsse erlitt einer der Männer ein Knalltrauma am Ohr. Der genaue Ablauf des Vorfalls ist noch nicht abschließend geklärt und wird derzeit von der Polizei ermittelt. Zeugenhinweise nimmt die PI Krumbach unter der Telefonnummer 08282/9050 entgegen. (AZ)

