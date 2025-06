84-jährige Patientin der Kreisklinik Krumbach vermisst: Sucheinsatz mit Drohne

Der Polizei Krumbach ist am Sonntagmorgen gegen acht Uhr eine verschwundene 84-Jährige aus der Kreisklinik Krumbach gemeldet worden. Diese wurde dort seit etwa 7.30 Uhr vermisst. Die Frau war stationär in der Kreisklinik aufgenommen und behandlungsbedürftig, so die Beamten in ihrem Pressebericht. Es wurden die bei Vermisstenfällen üblichen Ermittlungen durchgeführt. Das Klinikpersonal suchte die Kreisklinik mit Unterstützung der Polizei und der Freiwilligen Feuerwehr Krumbach ab. Die FFW Krumbach war auch mit einer Drohne im Einsatz. Letztendlich wurde die 84-Jährige gegen 12.15 Uhr nördlich von Niederraunau von einer nachalarmierten Mitarbeiterin der Klinik bei der Anfahrt zum Krankenhaus aufgefunden. Die Frau konnte wohlbehalten in die Klinik zurückgebracht werden, teilt die Polizei mit. (AZ)

Krumbach Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Kreisklinik Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Krumbach Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis