Susanne Götzinger ist im AWO-Präsidium Schwaben

Im Rahmen der Bezirkskonferenz des Arbeiterwohlfahrt-Bezirksverbands Schwaben (Awo Schwaben) in Kempten wurde Susanne Götzinger, Awo Kreisverband Krumbach, als neues Mitglied in das Präsidium der Awo Schwaben gewählt.

„Vielen Dank für das von den Delegierten entgegengebrachte Vertrauen. Ich freue mich sehr auf die Arbeit im Präsidium der Awo Schwaben. Hier möchte ich die Themen soziale Gerechtigkeit und Gleichstellung aller Geschlechter vorantreiben“, erklärt Susanne Götzinger. Sie ist für die kommende vierjährige Amtsperiode Mitglied des Präsidiums.

Über 80 Delegierte wählten in Kempten das Awo-Präsidium

Gewählt wurde das ehrenamtliche Präsidium von mehr als 80 Delegierten der Orts- und Kreisebene der schwäbischen Awo im Rahmen der Bezirkskonferenz in Kempten. An der Spitze des Präsidiums steht für weitere vier Jahre Brigitte Protschka aus dem Awo Kreisverband Kaufbeuren-Ostallgäu. Sie wurde als Vorsitzende des Präsidiums und Vorsitzende des Verwaltungsrats bestätigt und geht in ihre zweite Amtszeit. Dem Präsidium gehören neben der Vorsitzenden Brigitte Protschka drei stellvertretende Vorsitzende sowie zehn weitere Mitglieder an. (AZ)