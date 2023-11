An Krumbach und Günzburg führt im Formenlauf kein Weg vorbei

Taekwondo-Formenläufer aus dem Landkreis Günzburg untermauern bei großem Turnier ihre Vormachtstellung in Bayern. Wer die Medaillen nach Westschwaben holt.

Anderer Modus, gleiches Resultat: Die Sporttreibenden der SG Krumbach und des TC Donau-Lech-Iller haben bei der offenen bayerischen Meisterschaft für Poomsae und Freestyle ihre Vormachtstellung untermauert, die sie im Freistaat seit Jahren einnehmen. In Wackersdorf gab’s für die Aktiven aus Westschwaben jede Menge zu feiern.

Doppelerfolg in der Vereinswertung

Unter anderem gab’s einen Doppelerfolg in der Vereinswertung. Die Sportschule Sonner aus Günzburg-Wasserburg belegte hier den ersten Platz, die SG Krumbach den zweiten.

In allen Klassen außer Freestyle kam bei dieser Meisterschaft das Single-Elimination-System zur Anwendung. Dabei wird eine Poolliste erstellt und es treten immer zwei Sportler im K.-o.-System gegeneinander an. Der Sieger erreicht die jeweils nächste Runde. Es wurden in jedem Durchgang (Battle genannt) zwei Formen gelaufen. In der Leistungsklasse laufen die Teilnehmer ausgeloste Formen aus dem vorgegeben Pflichtbereich. Beim Nachwuchs werden frei gewählte Formen gelaufen.

Im Freestyle kommt das Cut-off-System zur Anwendung. Es gibt nur einen Durchgang und es wird nur eine Form gelaufen. Die Länge der Form muss zwischen 90 und 100 Sekunden betragen.

Viele erste Plätze

Erste Plätze ergatterten für die SG Krumbach Leonard Braun aus Babenhausen (Schüler B, LK 1), Marie Stenzel aus Krumbach (Kadetten weiblich, LK 1), Tim Lehrl aus Memmingen (Kadetten männlich, LK 1), Alexander Kurz aus Memmingen (Para P30 bis 30, LK 1), Emily Schüttler und Lars Rehm aus Mindelheim (Paar Schüler bis 11, LK 2) sowie Marie Stenzel und Tim Lehrl (Paar Kadetten, LK 1), die ja auch Einzel-Gold geholt hatten.

Lesen Sie dazu auch

Die Aktiven der Sportschule Sonner zeigten vollendete Formen. Foto: Sandra Stenzel-Gruber

Für die Sportschule Sonner im TC standen unter anderem vier Akteure aus Weidenstetten ganz oben auf dem Siegertreppchen: Simon König (Schüler A, LK 2), Valentina König (Kadetten weiblich, LK 2), Kim Riesemann (Jugend weiblich, LK 1) und Theresa Bulling (Frauen bis 30, LK 1). Gold holten zudem Sebastian Seibold aus München (Männer bis 30, LK 1), Leonie Franke und Dustin Seybold (Paar Jugend, LK 1), Sebastian Seibold und Sophie Späth (Paar ab 18, LK 1), Alexander Kampke aus Waldstetten (Freestyle bis 17 männlich, LK 1) sowie Laura Heinrich aus Ulm (Freestyle ab 18 weiblich, LK 1).

Sie holen Silber

Silbermedaillen holten für die Farben der SG Krumbach Artur Radcenko aus Mindelheim (Schüler A, LK 2), Loris Rossi aus Memmingen (Kadetten männlich, LK 1), Sophie Späth aus Babenhausen (Frauen bis 30, LK 1), Theresia Müller aus Memmingen (Freestyle bis 14) und Azra Sakalli/Artur Radenko aus Mindelheim (Paar bis 11, LK 2). Ihre Auftritte für die Sportschule Sonner versilberten Svenja Patterer aus Burgau (Schülerinnen A, LK 2), Arany Csillag und Ibolya Balog aus Günzburg (Kadetten weiblich, LK 2), Verena Keppeler aus Waldstetten (Kadetten weiblich, LK 1), Fionn Riesemann aus Weidenstetten (Freestyle bis 17 männlich, LK 1) und Tamara Ernst aus Bubesheim (Freestyle ab 18 weiblich, LK 1).

Bronze sicherten die Sonner-Schülerinnen Raja Dölle aus Lonsee (Kadetten weiblich, LK 1), Leonie Franke aus Leibi (Jugend weiblich, LK 1), Laura Heinrich (Frauen bis 30, LK 1) sowie Sophie Podlesskij aus Günzburg (Freestyle bis 17 weiblich, LK 1). Dritte Plätze für die SG Krumbach erreichten Layra Huber aus Krumbach und Emily Schüttler aus Mindelheim (beide Schülerinnen A, LK 2), Lars Rehm aus Mindelheim (Schüler A, LK 2) und Theresia Mülle/Loris Rossi aus Memmingen (Paar Kadetten, LK 1). (AZ)