Sie stehen für das enorm hohe Ausbildungsniveau bei der SG Krumbach

15 Sporttreibende der SG Krumbach bestehen Braungurt- und Schwarzgurtprüfungen der SG Krumbach.

15 Taekwondo-Aktive zwischen neun und 45 Jahren haben an der jüngsten Braungurt- und Schwarzgurtprüfung der SG Krumbach teilgenommen. Die Sporttreibenden gehören den Abteilungen Mindelheim, Krumbach und Babenhausen an.

In einer mehrstündigen Prüfung mussten die Prüflinge in der Trainingslehrstätte in Krumbach zeigen, dass sie eine Vielzahl von Techniken beherrschen. Die Prüferin Sandra Stenzel-Gruber sowie Beisitzer Reinhold Gruber (Vorsitzender) und Jürgen Zettler (2. Vorsitzender) waren von den gezeigten Leistungen begeistert. Die Teilnehmenden wurden während der Prüfung von Jakob Schmid, Katy Albrecht, Andi Mayer und Regina Brauner betreut.

Kim Wiesner erreicht den 2. Dan

Die Prüfung zum 1. Poom (Kinder-Dan) erfolgreich absolviert haben Maria Baader (Prüfungsbeste bei den Kindern) und Louis Baader, beide aus der Abteilung Babenhausen. Prüfungsbeste bei den Erwachsenen und nun Trägerin des 3. Dan ist Carina Tyralla aus der Abteilung Mindelheim. Den 2. Dan erreichten Izabela Schüttler (Mindelheim) und Kim Wiesner (Krumbach) als Zweitbeste dieser Prüfung. Den 1. Dan schaffte Stefan Bestler. (AZ)

