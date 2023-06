Taekwondo-Sportlerinnen aus dem Landkreis Günzburg zeigen die schönsten Formen

In Dänemark holen drei Taekwondo-Kämpferinnen aus der Region Team-Gold. Alle Sportlerinnen des TC Donau-Lech-Iller und der SG Krumbach präsentieren sich stark.

Mit fünf Sportlerinnen haben die heimischen Vereine TC Donau-Lech-Iller und der SG Krumbach an den Danish Open Poomsae in Skanderborg (Dänemark) teilgenommen. Leonie Franke, Mia Franke, Verena Keppeler, Kim Riesemann (alle DLI) und Theresia Müller ( Krumbach) präsentierten sich in sehr guter sportlicher Verfassung. Das Turnier war zwar nicht als Weltranglistenturnier gesetzt, mit 350 Teilnehmenden aber sehr gut besucht.

Zum ersten Mal bei einem Auslandsturnier

Mia Franke, Verena Keppeler und Theresia Müller starteten in der Team-Klasse bis 14 Jahre. Für alle drei war es das erste Auslandsturnier, an dem sie teilnahmen; den Sportlerinnen war ihre Nervosität vor Wettkampfbeginn anzumerken. Auf der Fläche jedoch verflog sie, und den Jugendlichen gelang es, sich gegen ihre Gegnerinnen durchzusetzen und mit deutlichem Abstand die Goldmedaille zu gewinnen.

Für Mia Franke und Verena Keppeler ging es im Einzel ähnlich erfolgreich weiter. Beide schafften es, sich in ihrer stark besetzten Klasse bis ins Finale vorzukämpfen. Theresia Müller verpasste das Finale mit nur 0,2 Punkten Rückstand denkbar knapp.

Große Nervosität

Die beiden Jugendlichen Leonie Franke und Kim Riesemann traten in der größten Klasse des Turniers an: 39 Juniorinnen traten am Ende auf zwei Flächen an. Für Leonie Franke war es ebenfalls das erste Turnier, an dem sie teilnahm, wodurch auch bei ihr die Nervosität sehr groß war. Diese Aufregung kostete sie möglicherweise jene Zehntelpunkte in der Präsentationswertung, die sie in die nächste Runde gebracht hätten. Alles in allem zeigte sie aber technisch sehr saubere Formen.

Kim Riesemann kannte das Gefühl, auf internationaler Ebene zu starten, schon und schaffte es, sich vollkommen auf ihre Formen zu konzentrieren. Letztlich zog sie punktgleich mit der Drittplatzierten ins Halbfinale ein. Dort trat sie gegen Sportlerinnen an, die bereits an Europa- und Weltmeisterschaften teilgenommen hatten. Auch hier zeigte Riesemann zwei gute Formen und freute sich über den sehr guten 14. Platz.

Lesen Sie dazu auch

Zusammen mit DLI-Vereinstrainerin Theresa Bulling betreute Sebastian Seibold die jungen Sportlerinnen während der Tage in Dänemark. (AZ)