Nachts Glasscheiben eines Thannhauser Supermarkts beschädigt

Ein bislang unbekannter Täter beschädigt in Thannhausen Scheiben eines Supermarkts. Die Polizei bittet Zeugen, sich zu melden,

Am Samstag gegen 2.30 Uhr sind in Thannhausen bei einem Supermarkt in der Bürgermeister-Raab-Straße zwei Glasscheiben einer Nebeneingangstüre beschädigt worden. Auf einer Videoüberwachung war eine Person mit einem Fahrrad zu sehen, die genaue Auswertung der Videoaufzeichnung ist noch nicht abgeschlossen. An den Glasscheiben entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 1000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Krumbachunter der Telefonnummer 08282/9050 zu melden. (AZ)