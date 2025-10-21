Tanzshow: Die Suche nach dem Selbst wird zu einem ganz neuen Erlebnis

Es war ein Wagnis: Mehr als zwei Jahre nach der begeisternden Tanzshow „Finding me“ hat das Tanzforum Damerau aus Krumbach sich vorgenommen, das Stück von Rick Hinz, das er 2023 für die Krumbacher Tanzschule maßgeschneidert, konzipiert und mit aufwendigen Videosequenzen gestaltet hat, noch einmal als Director’s Cut auf die Bühne im Günzburger Forum zu bringen. Ein Wagnis deshalb, weil in den vergangenen zwei Jahren das Leben weitergegangen ist. Langjährige, erfahrene Tänzerinnen, die ein wesentlicher Bestandteil der Show waren, haben die Schule abgeschlossen und sind für Studium und Ausbildung weitergezogen. Gleichzeitig kamen Jüngere nach. Doch weil Mut ein wesentlicher Bestandteil der Geschichte ist, die hier mit Videokunst, Schauspiel und vor allem natürlich Tanz erzählt wird, hat sich ausgezahlt: Auch diese zweite Auflage von Finding me vor erneut ausverkauftem Haus erntete stehende Ovationen und großen Jubel.

Das Tanzforum Damerau aus Krumbach hat die Show von Rick Hinz weiterentwickelt.

Die jungen Tänzerinnen und Tänzer, die nun erneut in die Hauptrollen schlüpften, sind in den vergangenen beiden Jahren natürlich auch älter geworden. Besonders Ben, dem jüngsten der Solisten, sieht man natürlich an, dass er nicht mehr der kleine Bub ist, der in den Videosequenzen aufgetreten ist. Rick Hinz hat sie hier und da überarbeitet, doch die beeindruckenden Bilder, die unter anderem in Krumbach, in Ichenhausen und Günzburg gedreht wurden, sind natürlich noch dieselben. Der Geschichte tut das freilich keinen Abbruch, schließlich geht es in „Finding me“ ja auch darum, sich weiterzuentwickeln, erwachsen zu werden. Die tänzerische Reifung, die er und die anderen Hauptdarstellerinnen in der Zwischenzeit erlangt haben, tut dabei ihr Übriges.

Rick Hinz‘ Stück vereint Schauspiel, Film und Tanz im Forum am Hofgarten Günzburg

Die Choreografinnen Carmen Deppé, Sylke Damerau, Sara Tenta und die neu zum Tanzforum gestoßene Klaudia Buda haben der Show komplett neue Choreografien spendiert, die in der zweiten Auflage noch tiefer in die Gefühlswelt der Hauptfiguren eintauchen lassen. Das Mobbing durch die Mitschüler. Die Trauer darüber, dass sich die Eltern entzweien. Die Enttäuschung, nicht die Leistung zu bringen, die man von sich selbst erwartet. Der Frust, nicht dazuzugehören. Die Angst vor der Dunkelheit. Und der unendlich schmerzende Liebeskummer. Das alles wird in diesem Director’s Cut mit jeder Szene, jedem Tanz noch mehr erlebbar als vor zwei Jahren.

Besonders deutlich wird der Unterschied im Ausdruck aller Tänzerinnen und Tänzer auf der Bühne, der um ein Vielfaches stärker geworden ist und den starken schauspielerischen Leistungen, die bereits bei der ersten Auflage in den Videosequenzen beeindruckt haben, in nichts nachstehen. Dass „Finding me“ die Gemeinschaft des Tanzforums aus Krumbach enger zusammengeschweißt hat, wird auch in den Gruppentänzen deutlich: Mehr als je zuvor tanzen die Kinder und Jugendlichen miteinander, bewegen sich in Partner- und Gruppenbeziehungen, bilden eine Einheit. Und sie bringen die Geschichte von der Suche nach sich selbst gemeinsam zu einem guten Ende. Die Botschaft vom Licht am Ende des Tunnels, das jeder in sich selbst finden kann, kommt an.

Krumbacher Tanzforum Damerau begeistert im Forum am Hofgarten Günzburg

Den begeisterten Schlussapplaus haben sich am Ende des Abends alle reichlich verdient, ob vor oder hinter der Bühne, vor oder hinter der Kamera. Bleibt nur ein kleines Problem: Denn mit dem Director‘s Cut von Finding me hat das Tanzforum Damerau einmal mehr eine große Schippe auf die eigene Leistung draufgelegt. Kann man so etwas in der Zukunft noch toppen? Es wäre sicherlich ein Wagnis, das zu probieren, und es würde eine Menge Mut erfordern. Aber damit kennen sich die Macherinnen und Macher inzwischen schließlich schon aus.