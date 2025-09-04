Icon Menü
Taufe bei der Schaustellerfamilie Böhm unter dem Autoscooter in Krumbach

Krumbach

Neonlichter und Bierbänke: Dieses Kind bekommt Gottes Segen unter dem Autoscooter

Sieben Generationen auf Tour, ein Leben zwischen Volksfesten. Bei Familie Böhm wird die Tochter dort getauft, wo sie zu Hause ist – unter dem Autoscooter.
Von Mira Herold-Baer
    Francesco und Silvana Herold lassen ihre Tochter unter dem Autoscooter taufen. So, wie es Tradition bei Schaustellerfamilien ist.
    Francesco und Silvana Herold lassen ihre Tochter unter dem Autoscooter taufen. So, wie es Tradition bei Schaustellerfamilien ist. Foto: Mira Herold-Baer

    Eine riesige Plastikblume schmückt den Autoscooter, in dem die kleine Jiena Souli Herold im weißen Taufkleid sitzt. Wo normalerweise Teenager kreischend aufeinander zurasen, herrscht an diesem Tag andächtige Stille. Pfarrer Johannes Bräuchle tritt an den Altar vor dem Verkaufshäuschen, seine Gemeinde setzt sich auf die Bierbänke unter den blinkenden Neonlichtern. Während der Predigt steigt vereinzelt Zigarettenqualm auf – man merkt: Hier geht es lockerer zu als in der Kirche. Als das Taufwasser über Jiena Soulis Stirn rinnt, zücken alle ihre Handys. „Ihr müsst eure Tochter nach Gottes Willen erziehen“, mahnt Pfarrer Johannes Bräuchle die Eltern eindringlich. „Sie muss unterscheiden können, was Gut und Böse ist. Und diese Unterscheidung könnt nur ihr der kleinen Jiena Souli beibringen, denn bei uns Schaustellern ist dies noch viel verwurzelter als sonst wo in der Welt.“

