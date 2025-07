Plötzlich quillt Rauch aus einem Auto

Am Montag gegen 10 Uhr gab es in Krumbach plötzlich eine Rauchentwicklung aus einem Auto. Der Pkw war von einem 73-Jährigen auf einem Parkplatz in der Mindelheimer Straße in Krumbach abgestellt worden. Vermutlich aufgrund eines technischen Defektes überhitzte eine Bremse, welche von der herbeigerufenen freiwilligen Feuerwehr Krumbach gelöscht wurde. Der Wagen musste abgeschleppt werden, berichtet die Polizei. (AZ)

