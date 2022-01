Telefonbetrüger gibt sich in drei Krumbacher Haushalten als Polizist aus

Nach Wertgegenständen und Tresoren hatte ein Mann in drei Krumbacher Haushalten gefragt. Der angebliche Kriminalpolizist hatte aber keinen Erfolg.

Ein angeblicher Mitarbeiter der Kriminalpolizei hat laut Polizei am Mittwochabend zwischen 21 und 22.30 Uhr drei Krumbacher Haushalte kontaktiert und ihnen erzählt, die Kriminalpolizei müsse nach Tresoren und Wertgegenständen in der Nachbarschaft fragen, weil es in der Umgebung einen Einbruch gegeben habe.

Falscher Polizist geht bei Betrugsversuchen in Krumbach leer aus

Erbeutet hat der Betrüger nichts, weil die Angerufenen laut Polizei keine Angaben gemacht und wieder aufgelegt haben. (AZ)