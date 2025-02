Umfrage in Krumbach: Was halten Sie von Tempo 20/30 innerorts?

Die Temporegelung in der Karl- Mantel Straße in Krumbach sorgt oft für Ärgernis, aber hilft es wenn anstatt mit 20 Stundenkilometern mit 30 gefahren werden darf? Manche der Befragten Passanten in der Krumbacher Innenstadt finden es besser wenn das Tempolimit auf 30 erhöht würde, andere würden gerne mit 20 Stundenkilometern durch Krumbach und auch gerne in anderen Städten fahren. Sicher sei die geringe Kilometerzahl auf jeden Fall.

Anni Behrndt 87), Krumbach

Annie Behrndt (87), Krumbach: Durch Krumbach mit 20 Stundenkilometern ist zu langsam. Aber mit 30 wäre es ganz gut. Ich bin aber der Meinung, in den Städten sollte nur an verkehrsreichen Stellen die 30-er Zone gelten. Ansonsten könnten 50 Stundenkilometer bleiben. Ich fahr‘ zwar selber nicht, aber als Beifahrer höre ich teilweise die Klagen.

Eckhard Reincke (75), Krumbach

Eckhard Reincke (75), Krumbach: Ich bin für eine Geschwindigkeitsbegrenzung auf 30 Stundenkilometer. Das kann gerne in allen Innenstädten so gehandhabt werden. Es ist einfach sicherer für die Fußgänger und Fahrradfahrer, einfach für alle. Wer es eilig hat, kann doch einfach früher losfahren. Ich seh‘ da kein Problem. Sicherheit geht doch vor.

Virginia Petzlov (46), Krumbach

Virginia Petzlov (46), Krumbach: Ich bin dafür, dass in allen Innenstädten mit 20 Stundenkilometern gefahren wird. Hier in der Karl-Mantel-Straße soll es bleiben, wie es ist. Die Autofahrer werden sich daran gewöhnen. Ich bin für Sicherheit und wenn die Autos langsamer durch die Städte fahren, ist die Sicherheit auf jeden Fall einigermaßen gewährleistet.

Alex Engelser (63), Babenhausen

Alex Engelser (63), Babenhausen: Ich fände es gut, wenn in allen Städten 30 Stundenkilometer gefahren werden. Ich kenn‘ zwar die Karl- Mantel-Straße in Krumbach nicht, aber sie sollte auch mit 30 Stundenkilometern befahren werden. Die Leute fahren einfach zu schnell. Wenn 30 erlaubt sind, werden viele schneller fahren, aber trotzdem tritt eine Beruhigung im Verkehr ein.