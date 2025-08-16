Tempo 30 in Krumbach: Zwischen Verkehrsberuhigung und Bürgerkritik

„Die Umstellung auf Tempo 30 war auf jeden Fall ein Erfolg“, sagt Mathias Vogel vom städtischen Ordnungsamt. Der Krumbacher steht am Rathausplatz und beobachtet die vorbeifahrenden Autos. Neben ihm stehen einige Mitglieder der CSU und Jungen Union (JU), die im Februar den Antrag zur „Verbesserung der Verkehrssituation in der Krumbacher Innenstadt“ stellten. Nun ist die geänderte Verkehrsführung durchgesetzt, einige Bürgerinnen und Bürgern hielten ihre Kritik nicht zurück. Was sagen die Verantwortlichen dazu?

„Das Bedeutende an der Umstellung ist nicht die Geschwindigkeit, sondern die geänderte Vorfahrtsregelung. Nun gilt überall Rechts-vor-Links statt der Vorfahrtsstraße“, sagt Florian Kaida, Vorsitzender des CSU-Ortsverbands Krumbach und Bürgermeisterkandidat bei der Kommunalwahl 2026. Die Vorfahrtänderung zwinge Autofahrerinnen und Autofahrer dazu, an jeder Kreuzung auf von rechts kommende Fahrzeuge zu achten – ein bewusster Effekt zur Verkehrsberuhigung. Als Erfolgsbeweis führt Kaida an, dass es seit der Umstellung keinen Unfall mehr gegeben habe. Zahlen zu Unfällen vor der Umstellung liegen der Redaktion jedoch nicht vor.

Rechts-vor-Links in der Krumbacher Innenstadt hat sich laut CSU/JU bewährt

Die Gruppe bleibt an einer Kreuzung in der Karl-Mantel-Straße stehen. Ein Auto fährt heran, bremst an den weißen Dreiecken auf der Straße ab und zieht weiter. Vogel nickt zufrieden. „Na, es klappt doch. Auch wenn die sogenannten Haifischzähne für viele anfangs verwirrend waren, gewöhnen sich die Fahrerinnen und Fahrer daran“, zeigt er sich zuversichtlich. Seine einzige Sorge galt der Haltbarkeit der Farbe auf dem Kopfsteinpflaster, wie er sagt – „bisher ohne Probleme.“

Doch nicht alle Bürgerinnen und Bürger sind mit den Ausführungen zufrieden. Umstritten ist etwa ein Verkehrsschild an der Kreuzung Adolf-Kolping-Straße/Mühlstraße, das in den Boden einbetoniert wurde und in die Fahrbahn hineinragt. „Es kann doch nicht sein, dass eine solche enge Straße noch enger gemacht wird“, kritisiert eine Krumbacherin. Vogel verteidigt diese Entscheidung: „Das Schild wurde ganz bewusst so platziert, um die Geschwindigkeit zu drosseln. Denn alles, was nicht aktiv bremst, hilft auch nichts.“ Aus Sicht der Fußgängerinnen und Fußgänger sei diese Maßnahme sinnvoll, auch wenn sie Autofahrerinnen und Autofahrer störe.

Eine Krumbacherin fragte sich, wieso mit diesem Verkehrsschild an der Kreuzung Adolf-Kolping-Straße/Mühlstraße die Fahrbahn noch enger gemacht wurde. Foto: AZ Montage

Auch Gastronom und Hotelier Benedikt Diem (UFWG) äußerte Bedenken und verließ demonstrativ die entscheidende Stadtratssitzung im Februar. Sein Argument: Die bisherige Tempo-20-Regelung habe sich positiv auf die Gästebewertungen bezüglich der Lärmbelastung ausgewirkt.

Die Anzahl der Verkehrsschilder in der Krumbacher Innenstadt wurde reduziert

Die Initiative für die Verkehrsänderung ging von der CSU-Fraktion und der Jungen Union aus. Hauptziele waren laut Sebastian Kaida (JU), den Verkehrsfluss zu verbessern und die Schilderanzahl zu reduzieren. Denn bisher herrschte ein Durcheinander verschiedener Tempolimits: mal 20, dann 30, wenige Meter weiter 50 Kilometer pro Stunde. Zusätzlich sorgten zeitlich begrenzte Regelungen und mehrere Schilder an einem Pfosten für Verwirrung. „Es sind nun um einiges weniger Verkehrszeichen“, freut sich Vogel. „Nur das Warnschild mit ‚Vorfahrt geändert‘ werden wir an der Bahnhofstraße noch zwei Monate länger stehen lassen, als wir es gesetzlich müssten.“

An einer Stelle ist Vogel jedoch nicht ganz zufrieden: an der Synagogengasse zur Heinrich-Sinz-Straße. „Hier laufen viele Schulkinder über die Straße. Daher hätte ich die Synagogengasse am liebsten als Einbahnstraße, um die Kreuzung sicherer zu machen.“ Das Verkehrsthema in der Krumbacher Kernstadt ist somit längst nicht abgeschlossen. Der Innenstadtbereich wird mit dem kommenden integrierten städtebaulichen Entwicklungskonzept (ISEK) erneut betrachtet. Für Sebastian Kaida (JU) war das ein Grund für die schnelle Umsetzung der Tempo 30 Regelung, wie er sagt: „Wir wollten nicht noch länger warten und möglichst schnell etwas für die Aufenthaltsqualität in der Stadt tun.“

Sein Bruder Florian Kaida sieht die Initiative als gelungen an. In der Krumbacher Innenstadt bleibt es vorerst bei Tempo 30 und dem Rechts-vor-Links-Gebot – solange das ISEK nichts anderes vorsieht. Dieses soll als Leitfaden für die Stadtentwicklung der nächsten zehn bis 15 Jahre dienen. Wann jedoch die Ziele und Maßnahmen festgelegt werden, steht bislang nicht fest.