Balzhausen feiert seine Tennis-Abteilung

Seit 40 Jahren wird in Balzhausen Tennis gespielt. Die Abteilung existiert sogar zwei Jahre länger. Berühmteste Gäste auf der Anlage waren Theo Waigel und Sepp Maier.

Mit einem großen Fest feiern die Tennisspieler im TSV Balzhausen am Pfingstsonntag 2022 ihr 40-jähriges Bestehen. Die Gründung der Sparte erfolgte zwar bereits 1980 mit damals 22 Mitgliedern, wegen der Corona-Pandemie war eine Jubiläumsparty vor zwei Jahren aber nicht drin. Und 2022 gibt es tatsächlich auch einen „echten“ 40. Geburtstag zu begehen: 1982 wurde die Tennisanlage in Balzhausen eröffnet.

Fest am Pfingstsonntag 2022

Los geht’s am Pfingstsonntag, 5. Juni, mit einem Schnuppertraining für Kinder. Die dürfen sich von 14 bis 16 Uhr auf der Anlage tummeln. Zeitgleich bestreiten die in der Landesliga 2 spielenden Herren 55 des Vereins ein Doppel. Ab 16 Uhr stehen sich dann Hobbyspieler der TSV-Abteilungen Fußball und Tischtennis gegenüber. Selbstverständlich ist auch abseits der Tennisanlage ein buntes Programm für alle Besucherinnen und Besucher geboten, das im Festabend ab 19 Uhr gipfeln wird.

Der Werdegang der Tennis-Abteilung im TSV Balzhausen begann 1979. Horst Stark und Robert Mair setzten sich damals nachdrücklich für einen Tennisverein ein. Zum Gründungs-Abteilungsleiter wurde 1980 Norbert Wurzinger gewählt. Ein Jahr später begannen die Balzhauser den Bau von zwei Tennisplätzen und Josef Glogger wurde neuer Abteilungsleiter.

Am 19. Juni 1982 gab’s die offizielle Platzeröffnung – mit viel Prominenz, denn der damalige Bundestagsabgeordnete Theo Waigel und der ehemalige Fußball-Nationaltorwart Sepp Maier schauten vorbei. 1984 beteiligten sich erstmals Frauen und Männer an der Punktrunde.

Boomphase unter Abteilungsleiter Wilfried Neu

Nach und nach wurden alle Positionen beim TSV besetzt. Barbara Müller übernahm die Geschicke des Damentennis, Rudi Körper wurde Platzwart und Bernhard Wöster jun. Trainer im Senioren- und Jugendbereich. 1991 wurde der dritte Sandplatz fertiggestellt. Josef Glogger schied auf eigenen Wunsch aus. Neuer Chef der Tennisabteilung wurde Wilfried Neu.

Lesen Sie dazu auch

In den folgenden Jahren wurde ein Höchstwert von 218 Mitgliedern erreicht. Auch Titel wurden gewonnen. Nach der Jahrtausendwende aber kam das Tief. Beide Damenteams und alle drei Nachwuchsmannschaften wurden abgemeldet. Es nahmen nur noch zwei Herrenteams an der Punktrunde teil und die Mitgliederzahl sank auf 101.

Manfreda Miller investiert in die Jugend

In den nächsten Jahren investierte Manfreda Miller viel Zeit in den Jugendbereich. Viele Talente nahmen an Kreismeisterschaften teil. Titelträger wurden Patrick Miller, Viviana Burkhart, Christoph Mayer und Jennifer Miller. 2008 meldete die Abteilung wieder ein Mädchenteam für den Spielbetrieb. 2009 gab es wieder sechs Mannschaften und erstmals in der Vereinsgeschichte ein Damen-30-Team.

2010 legte Wilfried Neu sein Amt als Abteilungsleiter nieder, Rudi Körper löste ihn ab. Unter Leitung von Manfreda Miller wurde das Tenniscamp einberufen. Es gab nun auch jährliche Ausflüge zu den BMW Open in München.

Barbara Müller hörte 2014 nach 20 Jahren als 2. Abteilungsleiterin auf. In den kommenden Jahren waren stets sechs oder sieben Mannschaften im Spielbetrieb. Dabei wurden einige Meisterschaften eingefahren, es gab aber auch ein paar Abstiege.

2018 stand nochmals ein Wechsel an der Abteilungsspitze an. Rudi Körper übergab sein Amt in Balzhausen an Manfreda Miller.

Aktuell nehmen zwei Frauen- und Männerteams sowie die Herren 55 am Spielbetrieb teil. (AZ)