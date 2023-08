Tennis

Wahlkampf mit Mehrwert: Ein Tennisduell für die kleine Ida aus Mörslingen

Ida hat Blutkrebs. Das kleine Mädchen aus Mörslingen ist seit Januar 2023 in der Ulmer Kinderklinik und kämpft tapfer.

Plus Landtagsabgeordnete Fabian Mehring aus Meitingen und Maximilian Deisenhofer aus Behlingen schlagen am 18. August für die an Blutkrebs leidende Ida Wendler auf.

Von Simone Fritzmeier

Genug gute Nachrichten kann es nicht geben. Erst recht nicht bei Familie Wendler aus Mörslingen. Ida, die Tochter von Elisabeth und Ralph, ist schwer krank. Sie hat Leukämie. Das Schicksal des kleinen Mädchens bewegt die ganze Region. Nun wollen zwei Landtagsabgeordnete helfen, denn jede Unterstützung im Kampf gegen die Krankheit ist ein Geschenk für die Dreijährige und ihre Familie.

Gespielt wird in Westendorf

Fabian Mehring ( Freie Wähler, Meitingen) und Maximilian Deisenhofer ( Bündnis 90/Die Grünen, Behlingen) sind sich politisch selten grün, privat jedoch befreundet. Jetzt nehmen die beiden ihr gemeinsames Hobby Tennis, um Gutes zu tun. An diesem Freitag, 18. August, treten die beiden auf der Sportanlage des TC Westendorf gegeneinander an. Natürlich ist die Aktion in den aktuellen Wahlkampf eingebettet, da redet Deisenhofer auch gar nicht drumrum. Der Aufschlag für Ida soll aber wenigstens Wahlkampf mit Mehrwert bieten. „Wenn wir sowieso viel Geld ausgeben und um die Aufmerksamkeit der Menschen buhlen müssen, wollen wir damit wenigstens etwas Sinnvolles machen“, sagt der im Landkreis Günzburg heimische Politiker.

