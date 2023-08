17.000 Euro Schaden: 74-Jähriger vergisst Handbremse, Wagen rollt weg

Ein Autofahrer verlässt in Thannhausen sein Auto, um einzukaufen. Der Wagen rollt weg und landet im Gartenzaun. Danach fährt er einfach weg, doch weit kommt er nicht.

Am Dienstag um 07.30 Uhr hat sich in der Ursberger Straße in Thannhausen ein Verkehrsunfall ereignet. Ein 74-jähriger Fahrer stellte laut Polizeibericht seinen Pkw auf dem Gelände einer Tankstelle in der Ursberger Straße ab. Als er im Laden der Tankstelle einkaufte, rollte sein Fahrzeug los und kollidierte mit dem Zaun eines anliegenden Hauses. Nach der Rückkehr des 74-Jährigen stieg dieser in sein Fahrzeug ein und fuhr weg. Dies konnte von einem Zeugen beobachtet werden.

Feuerwehr Thannhausen muss wegen Öl auf Straße ausrücken

Wegen einer beim Zusammenstoß am Fahrzeug entstandene Beschädigung blieb der Fahrer jedoch an der naheliegenden Kreuzung der Jakob-Zwiebel-Straße mit der Fritz-Kieninger-Straße stehen. Dort stellte eine Streife der Polizei Krumbach den Fahrer fest. Da an der Unfallstelle mehrere Liter Öl ausliefen, wurde der Bauhof Thannhausen, sowie die freiwillige Feuerwehr Thannhausen verständigt. Der gesamte entstandene Sachschaden wird auf etwa 17.000 Euro geschätzt. (AZ)