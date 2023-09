17-Jähriger ist nachts in Thannhausen unter Drogeneinfluss unterwegs

Die Polizei kontrolliert in Thannhausen nachts einen 17-jährigen Krad-Fahrer. Die Beamten stellen drogentypische Auffälligkeiten fest. Der Verdacht bestätigt sich.

Am Samstag hat nachts kurz vor 1 Uhr die Polizei in der Robert-Bosch-Straße in Thannhausen einen 17-jährigen Krad-Fahrer kontrolliert. Laut Polizeibericht wurden bei ihm drogentypische Auffälligkeiten festgestellt. Ein Urintest bestätigte den Verdacht. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und eine Blutentnahme durchgeführt. (AZ)