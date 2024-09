18-jähriger Mofafahrer kollidiert in Thannhausen mit parkendem Pkw

Am Sonntag hat sich in Thannhausen gegen 07.35 Uhr auf der Bgm.-Raab-Straße ein Verkehrsunfall mit einem Gesamtschaden von rund 6.500 Euro ereignet. Ein 18-jähriger Kleinkraftradfahrer prallte dort laut Polizeibericht gegen einen ordnungsgemäß geparkten Pkw. Er kam dabei zu Fall und zog sich leichte Verletzungen zu. Der junge Mann wurde von Angehörigen zur Behandlung in eine Klinik verbracht. (AZ)

