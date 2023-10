Thannhausen

vor 34 Min.

19-Jähriger passt nicht auf und baut Verkehrsunfall in Thannhausen

In Thannhausen hat sich am Samstagmittag ein Unfall ereignet.

Heftig gekracht hat es am Samstag in der Bahnhofstraße in Thannhausen. Ein junger Autofahrer fuhr seinem Vordermann ins Heck.

Am Samstagmittag wollte ein Autofahrer auf der Bahnhofstraße in Thannhausen nach links auf einen Parkplatz einbiegen und musste dazu verkehrsbedingt anhalten. Ein dahinter fahrender 19-jähriger Pkw-Lenker erkannte dies nach Angaben der Polizei zu spät und fuhr seinem Vordermann auf. Beim Aufprall entstand ein Gesamtsachschaden von rund 5500 Euro. (AZ)

