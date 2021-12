2,7 Promille: Frau kurvt betrunken durch Thannhausen

Die Polizei zieht am Samstag in Thannhausen eine äußerst stark alkoholisierte Autofahrerin aus dem Verkehr. Sie hat noch mehr auf dem Kerbholz.

Bei einer allgemeinen Verkehrskontrolle am Samstag gegen 13.55 Uhr stellten Polizisten in der Carl-Zeiss-Straße in Thannhausen eine erheblich alkoholisierte Autofahrerin fest. Die 44-Jährige hatte Polizeiangaben zufolge zudem keine gültige Fahrerlaubnis. Bei der Kontrolle wurde bei der Fahrerin ein Alkoholwert von über 2,7 Promille festgestellt. Sie muss nun mit mehreren Strafanzeigen rechnen, so die Polizei.