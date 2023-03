20-KV-Leitung zur Sicherung von Thannhausens Stromversorgung

Plus Die Energiewende ist Thema im Thannhauser Bauausschuss. Im Ortsteil Burg ist eine Halle für eine Hackschnitzelanlage zur Energiegewinnung geplant.

Der Netzausbau ist eine der wichtigsten Aufgaben im Zuge der Energiewende. Zur Sicherung der Stromversorgung der Stadt Thannhausen plant die LEW-Verteilnetz GmbH, eine 20-KV-Leitung unterirdisch vom Umspannwerk im Norden von Balzhausen zur Trafostation beim Freizeitgelände im Süden von Thannhausen zu verlegen. Erste Begehungen zur Klärung der Bedingungen hatten, so Bauamtsleiter Stephan Martens-Weh, bereits 2018 stattgefunden. Die Schwierigkeiten der Maßnahme liegen vor allem darin, dass die Mindel und die Hasel unterkreuzt werden müssen. Problematisch ist auch die Verlegung der Leitung im Bereich der Hochwasserschutzmaßnahmen. Der Bauausschuss stimmte der Verlegung der 20-KV-Leitung im wasserrechtlichen Verfahren, durchgeführt vom Landratsamt Günzburg, einstimmig zu. Der Ausschuss weist zudem in seiner Beschlussfassung auf zweierlei hin: Erstens sind auf die im Trassenbereich bereits verlegten Leitungen zu beachten, insbesondere die Abwasserkanalverbindung zwischen Balzhausen und Thannhausen. Zweitens muss sich der Antragsteller mit dem Wasserwirtschaftsamt Donauwörth hinsichtlich der zwischenzeitlich geschaffenen Hochwasserschutzeinrichtungen abstimmen.