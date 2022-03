2000 Euro Schaden bei Unfall in Thannhausen

Beim Rückwärtsausparken krachte es auf einem Parkplatz eines Supermarkts. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Am Freitag, um 12.40 Uhr ereignete sich auf dem Parkplatz eines Supermarkts in der Bürgermeister-Raab-Straße in Thannhausen ein Verkehrsunfall mit einem Sachschaden von rund 2000 Euro. Verletzt wurde durch den Unfall niemand. Zwei Pkws wollten laut Polizei gleichzeitig rückwärts ausparken und hierbei kam es zum Zusammenstoß.

Unfall in Krumbach: Beteiligte machen unterschiedliche Angaben

Da beide Unfallbeteiligten unterschiedliche Angaben machen, konnte bisher nicht ermittelt werden, wer von beiden den Unfall verursacht hat, schreibt die Polizei. Aus diesem Grund werden Zeugen gesucht, die Hinweise zu diesem Unfall geben können. Die Telefonnummer der Krumbacher Polizeiinspektion lautet 08282/9050. (AZ)