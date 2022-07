2023 wird der Verkehr zwischen Thannhausen und Bayersried rollen

Plus Die gesperrte Ortsverbindungsstraße Bayersried-Thannhausen soll ab dem Frühjahr 2023 ausgebaut werden. Für welche Variante sich der Stadtrat entschieden hat.

Bereits seit längerer Zeit gesperrt ist die Ortsverbindungsstraße vom Ursberger Ortsteil Bayersried nach Thannhauen. Die Arbeiten am Thannhauser Hochwasserschutz - unter anderem wurde ein Deichtor für die Straße gebaut - machten dies notwendig. Abgesehen davon ist die Straße durch Verwerfungen im Untergrund eine regelrechte Hoppelpiste, auf der stellenweise nur mit geringer Geschwindigkeit noch gefahren werden konnte. Verantwortlich ist eine Ton-Schluff-Bodenschicht im Untergrund. Zur Behebung der Schäden soll die Straße im kommenden Jahr ausgebaut und wieder für den Verkehr freigegeben werden.