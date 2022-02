23-Jähriger flüchtet in Thannhausen vor Verkehrskontrolle

Polizisten stellen den Mann beim Sprung über einen Gartenzaun. Der Flüchtige hat keinen Führerschein und zeigt "drogentypische Ausfallerscheinungen".

In der Nacht zum Freitag, gegen 0.40 Uhr wollte eine Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Krumbach bei einem Pkw in der Thannhauser Sudetenstraße eine Verkehrskontrolle durchführen. Als der 23-jährige Fahrer die Absicht bemerkte, fuhr er davon, stellte seinen Pkw in der Böhmerwaldstraße ab und versuchte, zu Fuß zu flüchten.

Hierbei hatte er jedoch die Rechnung ohne die zwei sportlichen Polizeibeamten gemacht. Diese hatten ihn nämlich nach kurzer Zeit eingeholt und beim Sprung über einen Gartenzaun festhalten können, berichtet die Polizei. Dies führte dazu, dass der Flüchtige etwas unsanft landete, sich hierbei leicht verletzte und sein Handy sowie seine Hose beschädigte.

Der Grund für die Flucht klärte sich anschließend auf. Der junge Mann ist nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Außerdem zeigte er drogentypische Ausfallerscheinungen, weshalb eine Blutentnahme durchgeführt wurde. Nach Abschluss der Maßnahmen holte ihn seine Freundin ab. Diese war der angebliche Grund für die nächtliche Ausfahrt, da die Frau nach einem Streit die Wohnung verlassen hatte und der 23-Jährige mit dem Fahrzeug auf der Suche nach ihr war. (AZ)