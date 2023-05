31-Jähriger verletzt in Thannhausen zwei Jugendliche

Einen 16-Jährigen stößt der Mann abends in Thannhausen vom Fahrrad, einem 14-Jährigen verpasst er später zwei Fußtritte. Die Polizei ermittelt.

Zu einer Tätlichkeit ist es am Freitagabend gegen 18.10 Uhr in Thannhausen gekommen. Wie die Polizei berichtet war ein 16-Jähriger mit seinem Fahrrad auf der Edmund-Zimmermann-Straße unterwegs. Dabei wurde er von einem 31-jährigen, ihm offenbar flüchtig bekannten Fußgänger mit samt seinem Fahrrad gepackt und auf die Straße gestoßen. Der Geschädigte wurde da laut Polizei nicht verletzt.

Der flüchtige Täter bewegte sich danach weiter in Richtung Fritz-Kieninger-Straße. Der Geschädigte verfolgte ihn und konnte der Polizei seinen Standort durchgeben. Noch vor Eintreffen der Streife geriet der 31-Jährige an eine Gruppe Jugendlicher, von denen er einen 14-Jährigen zweimal mit einem Fuß trat. Der Jugendliche wurde dadurch leicht verletzt. Danach begab sich der Täter in ein Wohngebäude. Dort konnte er von der Polizei angetroffen werden. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet. Laut erstem Stand der Ermittlungen kennen sich die Beteiligten offenbar zumindest flüchtig, die Hintergründe zur Tat müssen derzeit von der Polizei noch abgeklärt werden. (AZ)