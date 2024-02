35-Jähriger geht in Thannhausen durch Faustschlag zu Boden

Das betrunkene Opfer eines Faustschlags muss von Thannhausen aus in eine Klinik eingeliefert werden. Was den Täter nun erwartet.

Faustschläge riefen am Sonntag die Polizei in Thannhausen auf den Plan. Wie die Polizei berichtete kam es um 0.55 Uhr in der Bahnhofstraße in Thannhausen zu einer tätlichen Auseinandersetzung. Ein 24-Jähriger schlug dort mit der Faust in das Gesicht eines 35-Jährigen, der durch den Schlag zu Boden ging. Der 35-Jährige musste mit leichten Verletzungen in eine Klinik gebracht werden. Der Mann war laut Polizei auch erheblich alkoholisiert. Der 24-jährige Täter entfernte sich vor Eintreffen der Polizei vom Tatort. Dieser konnte jedoch von Zeugen identifiziert werden. Den Täter erwartet ein Ermittlungsverfahren wegen vorsätzlicher Körperverletzung. (AZ)