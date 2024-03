35-Jähriger schlägt nachts in Thannhausen nach Streit Frau und Mann

Nach einem verbalen Streit nachts in Thannhausen wird ein 35-Jähriger handgreiflich. Er schlägt eine Frau und einen Mann mit der Faust. Die Polizei ermittelt.

Am Donnerstag um 3.50 Uhr ist die Polizei zu einer tätlichen Auseinandersetzung in Thannhausen in die Brauerstraße gerufen worden. Zunächst kam es laut Polizeibericht zu einem verbalen Streit zwischen einem 35-Jährigen auf der einen, sowie einer 36-Jährigen mit einem 47-Jährigen auf der anderen Seite. Im weiteren Verlauf soll der 35-Jährige die beiden Geschädigten mit der Faust geschlagen haben. Beide erlitten leichte Verletzungen. Die Ermittlungen laufen. Beim Eintreffen der Streife hatte sich die Lage bereits beruhigt. (AZ)