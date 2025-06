Per Haftbefehl gesuchter Mann in Thannhausen gefasst

Am Donnerstag hat ein 36-jähriger Mann gegen 12.20 Uhr bei seiner Festnahme in der Otto-Hahn-Straße Widerstand geleistet. Laut Polizeibericht wurde der 36-Jährige mittels Haftbefehls gesucht, weil er eine Strafe in der Justizvollzugsanstalt nicht antrat. Der Gesuchte fiel einer Streife Fahrrad fahrend im Stadtgebiet auf. Als er die Streife erkannte, flüchtete er. Auf einem Feldweg, westlich der Otto-Hahn-Straße, konnte er im Rahmen der Fahndung angetroffen und verhaftet werden. Hierbei leistete er laut Polizeibericht bei der Fesselung Widerstand. Im Anschluss brachten ihn die Beamten aufgrund des Haftbefehls in eine Justizvollzugsanstalt. (AZ)

Thannhausen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Haftbefehl Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Festnahme Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis