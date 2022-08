42-Jähriger unter Drogeneinfluss am Steuer

Nach einer Verkehrskontrolle in Thannhausen unterbindet die Polizei die Weiterfahrt eines Mannes, der wohl unter Drogen am Steuer sitzt.

Am Dienstag, gegen 8.45 Uhr, unterzogen Beamte der Polizei Krumbach in der Christoph-von-Schmid-Straße in Thannhausen einen 42-jährigen Pkw-Fahrer einer Verkehrskontrolle. Dabei nahmen die Beamten drogentypische Auffälligkeiten wahr. Ein vor Ort durchgeführter Schnelltest bestätigte laut Polizei den Verdacht, dass der 42-Jährige vor Antritt der Fahrt Drogen konsumiert hatte. Die Polizisten ordneten daher eine Blutentnahme sowie eine "Fahrtuntersagung für 24 Stunden" an. Sollte die Auswertung der Blutprobe den Verdacht bestätigen, erwarten den 42-Jährigen ein Bußgeld sowie ein einmonatiges Fahrverbot. Weiterhin informieren die Beamten die Fahrerlaubnisbehörde. (AZ)