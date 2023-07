60-jährige Frau wird bei Fahrradunfall in Thannhausen schwer verletzt

Die Frau fuhr mit ihrem E-Bike auf der Frühmeßstraße. Die dortige Kurve schnitt ein entgegenkommender 55-jähriger Radfahrer. Beide wurden verletzt, die Frau schwer.

Zu einem Unfall zwischen zwei Fahrradfahrern ist es am Montag gegen 14.50 Uhr in Thannhausen gekommen. Eine 60-jährige Frau fuhr laut der Polizeiinspektion Krumbach ordnungsgemäß mit ihrem E-Bike in nördlicher Richtung auf der Frühmeßstraße und wollte dem Kurvenverlauf nach rechts folgen. Ein 55-jähriger Mann kam ihr mit seinem Fahrrad aus Richtung der Bahnhofstraße entgegen. Die Kurve der Frühmeßstraße schnitt der 55-Jährige und fuhr sehr weit auf der Gegenfahrbahn, so der Bericht der Beamten.

Zwei Verletzte bei einem Unfall in Thannhausen

Dadurch kam es zum Frontalzusammenstoß der Fahrradfahrer. Die 60-jährige Frau wurde schwer verletzt von einem Angehörigen ins Krankenhaus Krumbach gebracht. Der 55-jährige Mann wurde leicht verletzt von einem Rettungswagen ins Krankenhaus Krumbach transportiert. An den Rädern entstand ein Sachschaden von etwa 220 Euro. (AZ)