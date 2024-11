71-Jährige beschädigt mit ihrem Pkw parkendes Auto

Gegen Dienstagmittag parkte ein Pkw in der Thannhauser Christoph-von-Schmid-Straße auf dem Seitenstreifen in Fahrtrichtung Ursberg. Ein Zeuge sah, wie vor dem Fahrzeug ein silberner Kleinwagen einparken wollte und erkannte, dass dies „knapp zuging“. Der Zeuge fuhr zunächst weiter und kam nach ein paar Minuten wieder an dem geparkten Fahrzeug vorbei. Hierbei stellte er fest, dass der silberne Pkw nicht mehr da war und an dem stehenden Pkw ein frischer Schaden an der vorderen linken Seite entstanden ist. Da der Zeuge sich das Kennzeichen gemerkt hatte, überprüften Polizeikräfte das Fahrzeug und stellten an diesem einen übereinstimmenden frischen Schaden fest. Insgesamt entstand ein Schaden von circa 3500 Euro. Die 71-jährige verursachende Fahrerin erwartet nun ein Strafverfahren wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort, schreibt die Polizei abschließend (AZ)

