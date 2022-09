71-Jähriger wird durch Fahrertüre leicht verletzt

Unfall auf einem Parkplatz in Thannhausen. Der Sachschaden beträgt rund 1200 Euro.

Am Freitag kam es gegen 18.20 Uhr auf einem Supermarktparkplatz in der Thannhauser Bürgermeister-Raab-Straße zu einem Verkehrsunfall. Eine 64-jährige Pkw-Fahrerin wollte laut Bericht der Polizei aus einer Parklücke rückwärts ausparken. Hierbei hat sie, so die Polizei, einen Pkw an der dort befindlichen Tankstelle übersehen. Der Fahrer des anderen Pkws wollte gerade aussteigen, um sein Fahrzeug zu betanken. Durch den Zusammenstoß der beiden Pkws wurde die Fahrertüre gegen den Kopf des 71-jährigen Fahrers gestoßen. Er wurde hierdurch leicht verletzt. Insgesamt kam es zu einem Sachschaden von circa 1200 Euro. (AZ)