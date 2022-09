7500 Euro Schaden bei Auffahrunfall in Thannhausen

Ein Unfall ereignet sich in der Edelstetter Straße in Thannhausen, als eine Frau zu spät bemerkt, dass das Fahrzeug vor ihr abbiegt.

Am Samstag kurz nach Mittag befuhr eine 35-jährige Pkw-Lenkerin die Edelstetterstraße in Thannhausen ortseinwärts. Als der vor ihr fahrende Pkw in der Carl-Zeiss-Straße anhielt, um abzubiegen, erkannte sie dieses laut Bericht der Polizei zu spät und fuhr auf das Fahrzeug auf. Beide Fahrzeugführer klagten im Anschluss über Schmerzen im Rücken und in den Beinen. Ein Rettungswagen wurde jedoch nicht benötigt. An den Pkw entstand ein Schaden von rund 7500 Euro. (AZ)