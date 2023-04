76-Jähriger schickt Betrügern Geld per Post

Es wurden ihm knapp 60.000 Euro versprochen, doch angekommen ist nichts. Ein älterer Mann aus Thannhausen hat Anzeige der Polizei erstattet.

Ein 76-jähriger Geschädigter hat bei der Polizeiinspektion Krumbach eine Strafanzeige wegen eines Betruges erstattet. Er erhielt in den Wochen vor der Anzeigenerstattung mehrere Anrufe von bislang unbekannten Tätern, die ihm einen Gewinn in Höhe von knapp 60.000 Euro versprachen. Das berichtet die Polizei. Um den Gewinn zu erhalten, sollte er vorab Zahlungen für anfallende Gebühren leisten. Dem kam der Geschädigte nach. Er versendete mehrfach Geld per Post an vermeintliche Notare. Seinen versprochenen Gewinn erhielt der Geschädigte allerdings nie. Dem Geschädigten entstand ein Vermögensschaden im niedrigen fünfstelligen Bereich. (AZ)