82-jährige Fahrradfahrerin ohne Helm stürzt in Burg

Eine 82-jährige Frau stürzt in Burg vom Fahrrad und verletzt sich am Kopf. Ein Traktorfahrer leistet Erste Hilfe.

Am Sonntagvormittag gegen 11 Uhr ist eine 82-jährige Frau in der Straße an der Blumenkapelle in Burg von ihrem Fahrrad gestürzt. Die Fahrradfahrerin fuhr laut Polizeibericht auf dem Geh- und Radweg neben der Straße und wollte diese an der Einmündung zur Dorfstraße überqueren. Dabei fuhr sie über den hohen Bordstein der Straße und es kam zum Sturz.

Ein entgegenkommender Traktorfahrer konnte den Vorfall beobachten und leistete Erste Hilfe. Da die ältere Frau keinen Helm Trug, zog sie sich eine Platzwunde am Kopf zu und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Am Fahrrad entstand ein Schaden in Höhe von etwa 50 Euro. (AZ)