88-Jährige in ihrer Wohnung in Thannhausen bestohlen

Für zwei Stunden verließ eine Seniorin in Thannhausen ihre Wohnung. Unbekannte bestohlen sie vermutlich nach einem Ablenkungsmanöver.

Unbekannte haben einer 88-jährigen Dame am Samstagnachmittag mehrere Schmuckstücke aus ihrer Wohnung in einer betreuten Wohneinrichtung in der Postgasse in Thannhausen gestohlen. Laut Polizeiinspektion Krumbach verließ die Dame gegen 13 Uhr ihre Wohnung, als eine ihr unbekannte Frau sie in ein Gespräch verwickelte. Die Seniorin war abgelenkt und vergas, ihren Wohnungsschlüssel aus dem Schloss zu ziehen. Die unbekannte Frau begleitete eine weitere Person.

Als die Seniorin gegen 15 Uhr wiederkam, bemerkte sie, dass Schmuckstücke in ihrer Wohnung fehlten. Sie verständigte einen Angehörigen, der die Polizei rief. Laut Polizei besteht der dringende Verdacht, dass die beiden Unbekannten in ihre Wohnung gingen. Der Sachschaden beträgt laut ersten Schätzungen mehrere Tausend Euro.

Nach Diebstahl in Thannhausen: Polizei sucht mutmaßliche Täterin

Die unbekannte Frau ist laut der Seniorin ungefähr 30 Jahre alt und etwa 160 cm groß, schlank und hat schulterlanges, schwarzes Haar. Sie sprach gebrochenes Deutsch mit osteuropäischem Akzent. Die vermeintliche Täterin trug eine auffällige rosafarbene Oberbekleidung. Zur Begleitperson der unbekannten Frau konnte die Seniorin keine Angaben machen. Es sei laut Polizei derzeit unklar, ob es sich um einen Mann oder eine Frau handelt. Die Polizei bittet Zeugen, sich telefonisch unter 08282/9050 zu melden. (AZ)