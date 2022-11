9000 Euro Schaden bei schwerem Auffahrunfall in Thannhausen

Ein Mann ist kurz unachtsam und prallt in Thannhausen gegen ein geparktes Auto. Weil der Aufprall heftig ist, ist der Schaden enorm, der 22-Jährige hat aber Glück.

Am Freitagabend ist ein 22-Jähriger mit seinem Auto auf der Edmund-Zimmermann-Straße in Thannhausen frontal und ungebremst gegen ein am Fahrbahnrand geparktes Auto gefahren, als er in Richtung Nettershausen fuhr. Das Fahrzeug wurde durch die Wucht des Aufpralls gegen ein weiteres Auto geschleudert. An den Fahrzeugen entstand laut Polizei ein Schaden von ungefähr 9000 Euro, das Unfallauto und der geparkte Wagen mussten abgeschleppt werden. Der 22-Jährige verletzte sich leicht. (AZ)