Abgestellter Pkw in Thannhausen beschädigt

Die Polizei ermittelt wegen einer Unfallflucht in der Thannhauser Jakob-Zwiebel-Straße und bittet um Hinweise.

In der Zeit zwischen Freitagabend, gegen 23 Uhr und Samstagmorgen, gegen 10.30 Uhr wurde ein geparkter BMW, der in der Thannhauser Jakob-Zwiebel-Straße ordnungsgemäß am Fahrbahnrand geparkt war, beschädigt. Dem Schaden an der linken Fahrzeugseite nach zu urteilen, könnte ein Lkw diesen verursacht haben, schreibt die Polizei in ihrem Bericht. Die Schadenshöhe wird aktuell auf rund 2000 Euro beziffert. Die Polizei ermittelt wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort "gegen Unbekannt". Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Verkehrsunfall geben können, werden gebeten, sich an die Polizei Krumbach unter der Telefonnummer 08282/9050 zu wenden. (AZ)